Fenerbahçe'de forvet için B planı hazır: El-Nesyri'yi transfer edemezse...

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe forvet bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir uğraş verdiği Youssef El-Nesyri'nin kararını bekliyor. Fenerbahçe bu transferden istediğini alamazsa alternatifini belirledi. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.
Sarı-lacivertliler son iki günde Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i açıklarken gözler forvete çevrildi.
Yönetim teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Mourinho'nun forvet listesinin başında yer alan Faslı El Nesyri ile görüşmeler devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Sevilla'yla anlaşma noktasına gelirken yıldız oyuncunun son kararını bekliyor.
Hem En nesyri'nin karar verememesi hem de Roma'nın oyuncuyu istemesi sarı-lacivertlileri ikinci bir plana itti.
Avrupa basınından Sport Italia'nın haberine göre; "Fenerbahçe Jovic'e teklifini yaptı."
Fenerbahçe, Sırp forvet Luka Jovic transferiyle ilgili bilgi aldı.
Luka Jovic'in durumuyla ilgili bilgi alan sarı-lacivertlilerin ilk teklifi kabul edilmedi. Ancak Milan ile görüşmeler devam ediyor.