Spor

Fenerbahçe'de forvet için B planı hazır: El-Nesyri'yi transfer edemezse...

20:59 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:59 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe forvet bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir uğraş verdiği Youssef El-Nesyri'nin kararını bekliyor. Fenerbahçe bu transferden istediğini alamazsa alternatifini belirledi. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1/ 9

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.

2/ 9

Sarı-lacivertliler son iki günde Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i açıklarken gözler forvete çevrildi.

3/ 9

Yönetim teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.


4/ 9

Mourinho'nun forvet listesinin başında yer alan Faslı El Nesyri ile görüşmeler devam ediyor.


5/ 9

Sarı-lacivertliler, Sevilla'yla anlaşma noktasına gelirken yıldız oyuncunun son kararını bekliyor.


6/ 9

Hem En nesyri'nin karar verememesi hem de Roma'nın oyuncuyu istemesi sarı-lacivertlileri ikinci bir plana itti.

7/ 9

Avrupa basınından Sport Italia'nın haberine göre; "Fenerbahçe Jovic'e teklifini yaptı."

8/ 9

Fenerbahçe, Sırp forvet Luka Jovic transferiyle ilgili bilgi aldı.


9/ 9

Luka Jovic'in durumuyla ilgili bilgi alan sarı-lacivertlilerin ilk teklifi kabul edilmedi. Ancak Milan ile görüşmeler devam ediyor.


#Fenerbahçe
#Luka Jovic
#Youssef En-Nesyri
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 faizle kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?