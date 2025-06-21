Fenerbahçe’de Guessand çılgınlığı: 30 Milyon Euro’luk teklif reddedildi!

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Nice’in 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Evann Guessand için 25 milyon euro’luk ilk teklifini 30 milyon euro’ya yükseltti.

1 /5 Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığından sonra güçlü bir hücum hattı kurmak istiyor. Hızlı ve atletik özelliklere sahip bir forvet arayan sarı-lacivertlilerin radarına Nice'in golcüsü Evann Guessand girdi.





2 /5 Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yaptığı 25 milyon Euroluk teklifi 30 milyon Euroya çıkardı fakat Fransızlar teklifi düşük buldu.





3 /5 Fildişi Sahilli golcüyle pazarlıklar sürerken transfer rekabetine farklı takımlar da katıldı.





4 /5 23 yaşındaki yıldız için Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Tottenham Hotspur ve West Ham United'ın yanı sıra Bundesliga'dan Wolfsburg da yakından ilgileniyor.



