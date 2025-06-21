Fenerbahçe’de Guessand çılgınlığı: 30 Milyon Euro’luk teklif reddedildi!

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Nice’in 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Evann Guessand için 25 milyon euro’luk ilk teklifini 30 milyon euro’ya yükseltti.
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığından sonra güçlü bir hücum hattı kurmak istiyor. Hızlı ve atletik özelliklere sahip bir forvet arayan sarı-lacivertlilerin radarına Nice'in golcüsü Evann Guessand girdi.
Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yaptığı 25 milyon Euroluk teklifi 30 milyon Euroya çıkardı fakat Fransızlar teklifi düşük buldu.
Fildişi Sahilli golcüyle pazarlıklar sürerken transfer rekabetine farklı takımlar da katıldı.
23 yaşındaki yıldız için Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Tottenham Hotspur ve West Ham United'ın yanı sıra Bundesliga'dan Wolfsburg da yakından ilgileniyor.
Evann Guessand geçtiğimiz sezonda Nice formasıyla 42 maçta görev alırken takımına 13 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.