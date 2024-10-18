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Fenerbahçe'de hareketli saatler! İki ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı

Fenerbahçe'de hareketli saatler! İki ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı

11:4718/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
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Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, iç transferde de harekete geçti. Sarı-lacivertliler, iki yıldız ismin menajerini İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemek için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki hafta İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi D'Avila ve Cenk Melih Yazıcı ile Osayi-Samuel'in menajeri Steven Beck'le masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin, yıllık 15 milyon lira kazanan İrfan Can Kahveci'nin maaşını 50 milyon lira seviyesine çekmesi bekleniyor.

600 bin euro kazanan Bright Osayi-Samuel için ise menajerinin 2.5 milyon euro talep ettiği öne sürülmüştü.

Sarı-lacivertliler, Samuel ile 1.5 milyon euro'dan anlaşmayı hedefliyor.

#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#İrfan Can Kahveci

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