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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı endişelendiren gelişme! Gornik Zabrze maçında yok

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı endişelendiren gelişme! Gornik Zabrze maçında yok

14:2826/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesi, sarı-lacivertlilere yıldız isimden kötü haber geldi.

Fenerbahçe geride kalan sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda uzun yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde yeni sezonun hazırlıkları başladı.


Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürerken o futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fotomaç'ın haberine göre geride bıraktığımız sezonun son bölümlerinde kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Dorgeles Nene, ameliyat olmuştu.

Malili oyuncunun rehabilitasyon süreci en az 2 hafta daha devam edecek. 23 yaşındaki oyuncu, takıma ancak Avusturya kampında dahil olacak.

Nene, Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesindeki Gornik Zabrze mücadelelerinde forma giyemeyecek. Futbolcuyla ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli camiada dikkatle takip ediliyor.


#Fenerbahçe
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