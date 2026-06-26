Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı endişelendiren gelişme! Gornik Zabrze maçında yok

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesi, sarı-lacivertlilere yıldız isimden kötü haber geldi.
Fenerbahçe geride kalan sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda uzun yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka ulaşmak istiyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde yeni sezonun hazırlıkları başladı.
Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürerken o futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fotomaç'ın haberine göre geride bıraktığımız sezonun son bölümlerinde kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Dorgeles Nene, ameliyat olmuştu.
Malili oyuncunun rehabilitasyon süreci en az 2 hafta daha devam edecek. 23 yaşındaki oyuncu, takıma ancak Avusturya kampında dahil olacak.
Nene, Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesindeki Gornik Zabrze mücadelelerinde forma giyemeyecek. Futbolcuyla ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli camiada dikkatle takip ediliyor.