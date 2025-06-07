Fenerbahçe'de Mourinho giderse yerine gelecek hoca belli oldu

Sarı-lacivertli camiada teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya devam ediliyor. Başkan Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla görüşmek için Londra'ya gitti. Fenerbahçe yönetiminin Mourinho ile yolları ayırıp Türk bir teknik adamla yola devam etmek istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği gizemini korumaya devam ediyor. Alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu yola devam edip etmeme konusunda fikir ayrılığında.
Başkan Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla bizzat yüz yüze görüşmek için Londra'ya gitti. Mourinho'nun sarı-lacivertlilerdeki geleceği 48 saat içerisinde belli olacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Jose Mourinho yolları ayırması halinde yerine gelecek ismi belirlediği ortaya çıktı.
Mourinho sonrası sarı-lacivertliler, takımı bir Türk teknik adama emanet etmek istiyor.
Gazeteci Arda Birben'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe’de rota yeniden İsmail Kartal'a döndü.
Yönetim deneyimli teknik adamın yanına güçlü bir ekip yerleştirerek iyi transferler ile sezona iddialı başlamak istiyor.
İsmail Kartal’ın Samandıra’da çok seviliyor olması onu bir adım önde tutuyor. Sergen Yalçın ile Nuri Şahin diğer alternatifler arasında yer alıyor.