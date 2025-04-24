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Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için hareke geçildi: Aykut Kocaman sürprizi

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için hareke geçildi: Aykut Kocaman sürprizi

Haber Merkezi
13:2424/04/2025, Thursday
G: 24/04/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı sonrasında şampiyonluk yarışında ağır yara almıştı. Sarı lacivertli taraftalar yönetimi istifaya davet ederken, kongre için de çağrılar yapıldı. Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için hareke geçildi. Ayrıca bir de Aykut Kocaman sürprizi yaşandı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Ayrıca olağanüstü kongre çağrıları yapıldı.

Fakat Fenerbahçe yönetiminin böyle bir karar almak istemediği biliniyor.

Ayrıca yönetim, Mourinho ile de yola devam etmeyi planlıyor.

Yaşanan son gelişmelerin ardından Fenerbahçe için sürpriz bir haber geldi.

Sadettin Saran'ın sarı lacivertli takıma başkan olmak istediği ve ilk kongrede aday olacağı biliniyor.

Hatta Saran geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden aday olacağına yönelik bir paylaşım da yapmıştı.

Playspor'un haberine göre; Sadettin Saran ve ekibi olağanüstü seçim için çalışmalarına başladı.

Futbol operasyonunun başına Aykut Kocaman’ı getirmek istedikleri iddia edildi.

Ayrıca Saran ve ekibinin, seçime onunla hazırlanmak için görüşme yapmak istedikleri kaydedildi.

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