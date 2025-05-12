Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı? Rakam ortaya çıktı

"Perşembe ve cuma gününe kadar insanlar genel olarak münferit olarak imza verdiler. Cuma günü itibarıyla bazı yerlerde imza ofisleri açıldı. Bana bugün gelen sayı, bu sayıyı hiçbir zaman resmi bilemeyiz. Uçana da inanmayın, kaçana da inanmayın. Ben sözüne güvendiğim birilerine sordum."