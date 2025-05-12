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Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı? Rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı? Rakam ortaya çıktı

Haber Merkezi
09:4712/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de gelen kötü sonuçların ardından sarı lacivertli camia olağanüstü kongre için harekete geçti. İmza kampanyası başlatan sarı lacivertlilerin, yönetimi olağanüstü kongreye götürmek için çalışmalar yaptığı biliniyor. Birçok taraftarın münferit olarak imza atmasının ardından toplu imzalar için de yerler ayarlandı. Peki Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı?

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertliler, alınan başarısız sonuçlar sonrasında yönetimi protesto etti.

Hatta camianın önde gelen isimleri olağanüstü kongre için imza kampanyası başlattı.

Başkan Ali Koç, yağtığı açıklamalarda kesinlikle olağanüstü kongreye gitmeyeceklerini ve görevlerinin başında olduklarını söylemişti.

Bu söylemler sonrasında kulüp üyelerinin imza kampanyasına verdiği destekler de artmaya başladı.

Birçok üyenin münferit olarak noter huzurunda imza vermesinin ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz noter hizmetleri toplu bir şekilde imza kampanyaları başlatıldı.

Ayrıca bu hafta içinde Anadolu'da da ücretsiz noter hizmeti olması bekleniyor.

Peki Fenerbahçe'de ne kadar imza toplandı?

TV100'de konuşan Murat Aşık şu ifadeleri kullandı:

"Derneklerin bir whatsapp grubu varmış. Dernekler de orada açıklıyormuş kararlarını. Burada imza verecek derneklere kulüp içerisinden baskı uygulandığı söylendi. Anadolu'daki derneklerden toplu istifalar gelecek. 'Biz bu baskıya uğramak zorunda değiliz' diyorlar"

"Perşembe ve cuma gününe kadar insanlar genel olarak münferit olarak imza verdiler. Cuma günü itibarıyla bazı yerlerde imza ofisleri açıldı. Bana bugün gelen sayı, bu sayıyı hiçbir zaman resmi bilemeyiz. Uçana da inanmayın, kaçana da inanmayın. Ben sözüne güvendiğim birilerine sordum."

"Rahatlıkla şunu söyleyebilirsin dediler, 3000-3500 civarında imza var. Çoğunluğu münferit imza. Az bir sayı değil. Akabinde toplu imzalar başladı. Mahmut Uslu'nun da açıklamalarda bulunacağı söylendi. Onun da imza için yer belirteceği söyleniyor."

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