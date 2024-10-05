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Fenerbahçe'de sakatlanan İsmail Yüksek sahalara ne zaman geri dönecek? Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de sakatlanan İsmail Yüksek sahalara ne zaman geri dönecek? Tarih belli oldu

Ömer Çelikbaşlı
17:215/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, omzundan sakatlandı. Peki, İsmail Yüksek sahalara ne zaman geri dönecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku yaşanıyor.

Sarı lacivertli takımda, milli oyuncunun sakatlandığı açıklandı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"UEFA Avrupa Ligi’nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omzundan darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek’in, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir."


"Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır."


Fenerbahçe'de sakatlanan İsmail Yüksek sahalara ne zaman geri dönecek?

En çok merak edilen konulardan birisi, İsmail Yüksek'in ne zaman sahalara geri döneceği oldu.

Alınan bilgiye göre; İsmail'in tedavisi milli ara boyuncu sürecek.


Fenerbahçe, milli ara sonrasını da BAY geçeceği için ortalama 2 hafta maç yapmayacak.


İsmail Yüksek'in 20 Ekim günü oynanacak olan Samsunspor maçına yetişmesi bekleniyor.

#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#Ömer Çelikbaşlı

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