Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralına göre hangi oyuncular gönderilecek? Ayrılacak isimler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezondan itibaren uygulanacak yabancı oyuncu kuralını açıkladı. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosunda 20 yabancısı futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe hiç transfer yapmasa bile en az 6 yabancı oyuncuyu göndermek zorunda. Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılacak isimler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yeni sezondaki yabancı oyuncu kuralı belli oldu.
TFF, 14 yabancıdan 2025-2026 sezonunda en az 2'sinin 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olma zorunluluğu getirdi.
2026-2027 sezonunda ise 14 yabancıdan en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekiyor.
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda sözleşmeli 20 yabancı futbolcusu var.
Bu 20 futbolcudan sadece Zenit'e kiralanan 17 Ağustos 2004 doğumlu Ognjen Mimovic ile Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 4 Temmuz 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed yeni çıkartılan yabancı kuralına uyuyor.
Fenerbahçe yeni sezon için hiç transfer yapmasa da en az 6 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda.
Gelecek sezon Mimovic'in kadroda olması bekleniyor.
Omar Fayed ise başka bir takıma yine kiralanacak.
Fenerbahçe'de Zajc, Lincoln, Becao ve Dzeko'nun sezon sonunda ayrılması bekleniyor. Dzeko'nun Split ile görüşme halinde olduğu biliniyor. Diğer üç isimse Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.
Maximin de kiralık sözleşmesi uzatılmayacak.
Tadic'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Ajax'a gitmesi bekleniyor.
Osayi ise sezon sonunda sarı lacivertli takıma veda edecek.
Kostic için son karar sezon sonunda verilecek.
Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bir diğer oyuncu ise Livakovic. Hırvat kalecinin kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istediği biliniyor.
En Nesyri ile Fenerbahçe yollarını ayıracak. Sarı lacivertliler 40 milyon euro civarında gelecek bir bonservis ücretine oyuncunun satışına sıcak bakıyor.
Mourinho'nun sevdiği oyuncular arasında yer alan Szymanski ise takımda kalması bekleniyor.
Amrabat ve Oosterwolde için de son kararın sezon sonunda verileceği ama Amrabat ile yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
Talisca en az 1 yılda daha sarı lacivertli formayı giymeye devam edecek.
Skriniar'ın bonservisinin alınması planlanıyor.
Carlos ve Fred ise takımda kalmaya devam edecek.
Djiku başta olmak üzere diğer yabancı oyuncular için gelecek teklifler de değerlendirilecek ve yönetim rakamlara bağlı olarak bu oyuncuların satışına onay verecek.
Sarı lacivertlilerin gelecek sezon için oyuncu satışlarıyla beraber daha yüksek bütçeli bir takım oluşturmak istediği gelen bilgiler arasında.