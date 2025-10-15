Yeni Şafak
Fenerbahçe’de yıldız futbolcuyu Tedesco kurtardı: ‘Saygısızlığı olmadı’

09:5115/10/2025, Çarşamba
Fenerbahçe’de kadro dışı rüzgarları esiyor. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un ardından bir Fenerbahçeli yıldız daha bu kararla karşı karşıya geldi. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco devreye girerek oyuncuyu kurtardı. İşte detaylar.

Fred'in kadro dışı kalma durumu gündeme geldi ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco araya girerek engelledi. Mert Hakan Yandaş ise davranışları nedeniyle uyarıldı.


İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kaldığı Fenerbahçe'de başka futbolcuların da kadro dışı kalmaları gündeme geldi.


Fred'in de kadro dışı kalması planlandı. Ancak Tedesco, "Performansı kötü ancak, saygısızlığı olmadı" raporu verince yönetim kadro dışı kararı almaktan vazgeçti.


Fred'in devre arasına kadar ortaya koyacağı performans Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.

Bir başka önemli gelişme ise takım kaptanı Mert Hakan'da yaşandı.

Yönetim, Mert Hakan Yandaş'ı bundan sonra saha dışı olaylarda başrol olmaması için uyardı.


Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncuyu bundan sonra saha içi ve saha dışında izleyecek. 

Futbol dışı konularla gündeme gelirse ceza vermeyi düşünüyor.


