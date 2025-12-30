Yeni Şafak
Fenerbahçe'de yıldız oyuncular ipler tamamen koptu: Tedesco takımdan gönderilmesini istedi

18:5930/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Sarı lacivertli takımda Tedesco, yıldız oyuncunun üstünü çizdi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco yıldız oyuncunun üstünü çizdi.

Son olarak 5 Ekim'de oynanan Samsunspor karşılaşmasında Fenerbahçe formasını giyen İrfan Can Kahveci, yönetimden 4. kez af talebinde bulundu.

Fakat Tedesco kabul etmedi ve İrfan Can Kahveci'nin takımdan gönderilmesini talep etti.

Milli oyuncu Dünya Kupası öncesinde forma giyebileceği bir takım bakıyor.

