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Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı sona erdi: Alınan karar belli oldu

Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı sona erdi: Alınan karar belli oldu

Haber Merkezi
14:1021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Bu beraberlik sonrasında taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Ayrıca yönetim de bir toplantı yaptı. Fenerbahçe'de yönetimin almış olduğu karar belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Olağanüstü kongre kararı alınması için çağrıda bulundular.

Ayrıca teknik direktör Mourinho'nun da görevden alınması için binlerce tweet atıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin acil bir toplantı kararı aldığı iddia edilmişti.

Fakat bu toplantının acil bir toplantı olmadığı rutin bir görüşme olduğu öğrenildi. 

Bu rutin görüşmede yüksek divan kurulu konuları ve Kayserispor maçı konuşuldu.

TRT Spor'da yer alan haber şu şekilde:

Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.

Bu toplantı, her zaman olduğu gibi Pazartesi günleri yapılan bir rutin.

YDK hakkında bir gündem oluşturulmuştu bugün için, fakat dünkü maçın ardından toplantıda güncel gelişmeler de konuşuldu.

Ali Koç, tüm değerlendirmeleri YDK’da yapacağını yönetime bildirdi.

Başkan, süreç hakkında akıllardaki soruları 26 Nisan’da yapılacak olan yüksek divan kurulunda cevaplandıracak.

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