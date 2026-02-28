Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyordu: Yeni sözleşmeye imzayı atacak

Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyordu: Yeni sözleşmeye imzayı atacak

11:2028/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe yönetimi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçı sonrası harekete geçti. Sarı-lacivertliler, sezon sonu ayrılması beklenen isimle yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında sergilediği performansla takımı ayakta tutan file bekçisi Tarık Çetin için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Kariyerindeki ilk Avrupa maçına çıkan Çetin, sergilediği etkileyici performansla teknik direktör Tedesco’nun beğenisini kazanırken, bu çıkışını yeni sözleşmeyle taçlandırdı.

Fotomaç’ın haberine göre sezon başında 1 yıllık sözleşmeyle kadroya dahil edilen Tarık Çetin ile yola devam kararı alındı. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor.


Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 karşılaşmada görev alan Tarık Çetin, bu maçların birinde kalesini gole kapatarak dikkat çekti.

#Fenerbahçe
#Tarık Çetin
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ara tatil son dakika açıklaması 2026! YENİ DÖNEMCE ARA TATİL KALKACAK MI? Bakan Tekin'den açıklama