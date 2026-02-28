Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyordu: Yeni sözleşmeye imzayı atacak

Fotomaç’ın haberine göre sezon başında 1 yıllık sözleşmeyle kadroya dahil edilen Tarık Çetin ile yola devam kararı alındı. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor.





Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 karşılaşmada görev alan Tarık Çetin, bu maçların birinde kalesini gole kapatarak dikkat çekti.