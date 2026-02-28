Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyordu: Yeni sözleşmeye imzayı atacak

Fenerbahçe yönetimi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçı sonrası harekete geçti. Sarı-lacivertliler, sezon sonu ayrılması beklenen isimle yeni sözleşme imzalama kararı aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında sergilediği performansla takımı ayakta tutan file bekçisi Tarık Çetin için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
Kariyerindeki ilk Avrupa maçına çıkan Çetin, sergilediği etkileyici performansla teknik direktör Tedesco’nun beğenisini kazanırken, bu çıkışını yeni sözleşmeyle taçlandırdı.
Fotomaç’ın haberine göre sezon başında 1 yıllık sözleşmeyle kadroya dahil edilen Tarık Çetin ile yola devam kararı alındı. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 karşılaşmada görev alan Tarık Çetin, bu maçların birinde kalesini gole kapatarak dikkat çekti.