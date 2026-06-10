Fenerbahçe’den ezber bozan santrafor hamlesi: Aziz Yıldırım Süper Lig'in gol makinesini transfer ediyor

Fenerbahçe'de, başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları ilk olarak santrafor bölgesi için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan sezona damgasını vuran RAMS Başakşehir'in gol makinesini kadroya katmak için resmi girişimlere başlıyor.

1 /7 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Başakşehir'in Özbek santrforu Eldor Shomurodov'u 'üçüncü forvet' alternatifi olarak listesine eklediği iddia edildi.

2 /7 Güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, hücum hattını zenginleştirmek adına RAMS Başakşehir'in Özbek golcüsu Eldor Shomurodov'u listeye aldığı iddia edildi.



3 /7 Sözcü'nün haberine göre Aziz Yıldırım ve kurmayları, Shomurodov'u "üçüncü forvet" alternatifi olarak gündemine getirdi.



4 /7 Shomurodov'un hem santrfor hem de ihtiyaç halinde kanatlarda görev alabilme yeteneğini takım planlaması açısından değerli bulduğu belirtiliyor.



5 /7 Yıldız isimlerden oluşacak ana omurganın arkasında, kulübeyi zenginleştirecek maliyeti uygun ve profesyonel bir isim arayan Yıldırım ekibi, Başakşehir ile oyuncu için şartları masaya yatırmayı planlıyor.



6 /7 PERFORMANSI

30 yaşındaki Özbekistanlı futbolcu Eldor Shomurodov bu sezon Başakşehir formasıyla 41'i direkt ilk 11 olmak üzere toplam 44 maça çıktı.







