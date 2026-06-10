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Fenerbahçe’den ezber bozan santrafor hamlesi: Aziz Yıldırım Süper Lig'in gol makinesini transfer ediyor

Fenerbahçe’den ezber bozan santrafor hamlesi: Aziz Yıldırım Süper Lig'in gol makinesini transfer ediyor

11:2310/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de, başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları ilk olarak santrafor bölgesi için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan sezona damgasını vuran RAMS Başakşehir'in gol makinesini kadroya katmak için resmi girişimlere başlıyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Başakşehir'in Özbek santrforu Eldor Shomurodov'u 'üçüncü forvet' alternatifi olarak listesine eklediği iddia edildi.

Güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, hücum hattını zenginleştirmek adına RAMS Başakşehir'in Özbek golcüsu Eldor Shomurodov'u listeye aldığı iddia edildi.


Sözcü'nün haberine göre Aziz Yıldırım ve kurmayları, Shomurodov'u "üçüncü forvet" alternatifi olarak gündemine getirdi.


Shomurodov'un hem santrfor hem de ihtiyaç halinde kanatlarda görev alabilme yeteneğini takım planlaması açısından değerli bulduğu belirtiliyor.


Yıldız isimlerden oluşacak ana omurganın arkasında, kulübeyi zenginleştirecek maliyeti uygun ve profesyonel bir isim arayan Yıldırım ekibi, Başakşehir ile oyuncu için şartları masaya yatırmayı planlıyor.


PERFORMANSI


30 yaşındaki Özbekistanlı futbolcu Eldor Shomurodov bu sezon Başakşehir formasıyla 41'i direkt ilk 11 olmak üzere toplam 44 maça çıktı.





Shomurodov takımına 44 maçta 23 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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