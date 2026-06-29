Fenerbahçe'den gönderileceği konuşuluyordu: Kampın birincisi oldu

Fenerbahçe'nin sezon başı kampında yapılan laktat testlerinde grubunun en iyi derecesini elde eden sarı-lacivertli futbolcu, takım arkadaşlarından alkış aldı. Takımdaki geleceği tartışılan oyuncunun, "1 numarayım" sözleri ise gündem oldu.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası Tesisleri'nde tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertli futbolcular, sezon öncesi performans değerlendirmeleri kapsamında laktat testinden geçti.
Yapılan ölçümlerde İngiliz sol bek Archie Brown, kendi grubunda en iyi verileri elde eden isim oldu.
Başarılı performansının ardından teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından alkışlanan 24 yaşındaki futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Takımdan ayrılacağı yönünde iddialarla gündeme gelen Archie Brown, testlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Duydun mu? 1 numara! Hiç dinlemediler. Sessiz kalacağım ama söylemiştim… 1 numarayım!"
Kamptan son gelişmeleri aktaran gazeteci Erdem Akbaş, Archie Brown'un performansına dikkat çekti.
Akbaş, "Laktat testleri sırasında kendi grubunda verileri en iyi çıkan oyuncu Archie Brown oldu. Archie Brown geçtiğimiz sezona göre çok daha mutlu bir görüntü veriyor. +4 kuralına uyması ve performansı nedeniyle oyuncunun takımda kalma ihtimali her geçen gün güçleniyor" ifadelerini kullandı.
Laktat testi nedir?
Futbolda laktat testi, oyuncuların fiziksel dayanıklılık, kondisyon ve atletik performans kapasitelerini belirlemek için kanlarındaki laktik asit (laktat) oranının ölçülmesidir. Genellikle sezon başı kamplarında veya ara transfer dönemlerinde futbolcuların mevcut form durumunu görmek ve antrenman yoğunluğunu kişiye özel ayarlamak amacıyla sıklıkla uygulanır.