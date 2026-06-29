Fenerbahçe'den gönderileceği konuşuluyordu: Kampın birincisi oldu

Kamptan son gelişmeleri aktaran gazeteci Erdem Akbaş, Archie Brown'un performansına dikkat çekti.





Akbaş, "Laktat testleri sırasında kendi grubunda verileri en iyi çıkan oyuncu Archie Brown oldu. Archie Brown geçtiğimiz sezona göre çok daha mutlu bir görüntü veriyor. +4 kuralına uyması ve performansı nedeniyle oyuncunun takımda kalma ihtimali her geçen gün güçleniyor" ifadelerini kullandı.