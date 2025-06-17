Fenerbahçe’den PFDK skandalına sert tepki: TFF’ye resmi başvuru!

"Eğer bu iddialar doğruysa, sadece ilgili kurulun tarafsızlığı değil aynı zamandan TFF'nin kurumsal itibarı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi şekilde zedelenecektir. Türk futbolunun adaleti tesis etmekle görevli en önemli kurullarından birinin içinde yer alan üyelerin bu tür söylemlerde bulunması 'disiplin' kavramını işlevsiz hale getirdiği gibi sporda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de açık bir saldırı niteliğindedir."



