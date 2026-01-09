Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Almanya'da görüşme yapılacak

Fenerbahçe'de transfer konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli takımda yönetim, Almanya'ya giderek görüşme yapacak.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazanırken savunma bölgesi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinin, Union Berlin forması giyen Diogo Leite transferi için Almanya’ya gideceği öğrenildi.
Fenerbahçe daha önce Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki sol stoperin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmişti.
Edinilen bilgilere göre futbol yapılanmasında aktif rol alan Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, görüşmeleri yerinde yürütmek adına Almanya’da temaslarda bulunacak.
Diogo Leite’nin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, sarı-lacivertliler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.
Yönetimin, bu avantajı kullanarak oyuncu için düşük bir bonservis bedeliyle anlaşma zemini aradığı ifade ediliyor.