Fenerbahçeli futbolcu için flaş açıklama: Ülke dışına deport edin!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul açıklamasında, “Türkiye'de maalesef yıllardan beri Anadolu ve İstanbul takımları ayrımı var. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir ayrım yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ayrım yokken Türkiye'de neden böyle bir kavram kullanılıyor? Büyük takım, küçük takım diye bir şey yok. Güçlü takım vardır, zayıf takım vardır. Bütün camialar büyüktür, bütün camialar kıymetlidir. Nasıl oluyor da algılar hep bu şekilde bu tarafa yönlendiriliyor? İki, üç takım oynayacaksa bu ligde o zaman diğer takımların olmasına ne gerek var? Hakem (Alper Akarsu), maç içerisinde iki, üç kez kırmızı kartlık pozisyonlar vardı, es geçti. Kasıtlı olarak oyunu durdurdu, oyunu yavaşlattı, atağı kesti, oyundan düşürdü, oyunu soğuttu. Bütün takdir haklarını rakip takıma kullandı. Bir tane takdir hakkı bizden yana kullanmadı, biz zaten bunu isteyen bir takım değiliz. Neden bu ayrımcılık yapılıyor? O zaman sahaya çıkmadan desinler ki ‘boşuna oynamayın, 3 puanı rakip takıma vereceğiz’ Biz de ona göre oynayalım. Yani bunun izahı var mı? Taraftarı infiale getiriyoruz. Koskoca bir şehrin, bir camianın kaderiyle oynuyorsunuz. Federasyon başkanıyla konuşuyoruz, Kulüpler Birliği'nde konuşuyoruz, bir araya geliyoruz, tartışıyoruz. Konuştuğumuz her şey orada kalıyor. Uygulaması yok yani hiçbir şekilde yeşil sahalara yansımıyor. Adalet ne demektir? Adalet dengedir, haktır, hakkaniyettir, hukuktur, terazidir, şeffaflıktır. Hakemin görevi de budur. Başkasının, başka takımın hakkını yemeden oradaki adaleti sağlaması gerekiyor. Hiçbir takımın hakkını yememesi lazım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki sanki iki üç tane takım var Süper Lig'de, eğer onların istediği düdüğü çalarsak bizim geleceğimiz garanti altında olur düşüncesi var. Böyle bir şey olur mu ? O zaman niye hakem çıkıyor? Böyle bir şey var mı? Türk futboluna yazık günah” ifadelerini kullandı.