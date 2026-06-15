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Fenerbahçeli taraftardan Arda Kardeşlere: Puanları çaldınız

Fenerbahçeli taraftardan Arda Kardeşlere: Puanları çaldınız

12:1015/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Süper Lig'de son olarak Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yöneten ve ardından hakemlik kariyeri sona eren Arda Kardeşler, bu kez yurt dışında bir taraftarla yaşadığı diyalogla gündem oldu.

Arda Kardeşler, 2026 FIFA Dünya Kupası maçının ardından Vancouver havaalanında bir Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı.

Görüntülerde sarı-lacivertli taraftarın Arda Kardeşler’e “Fenerbahçe’den çaldığınız puanlar…” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

Eski hakem Kardeşler’in ise bu sözlere “İstediğini konuşalım da çekmeye utanmıyor musun?” şeklinde karşılık verdiği görüldü.

Yaşanan bu diyaloğun ardından video kaydı sonlandırıldı. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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