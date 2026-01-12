Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların fiyatı belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinde dağıtılan yağmurluklar gündem olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün taraftarına sunduğu yağmurlukların maliyeti ortaya çıktı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Süper Kupa finalinde, kulüplerin taraftarlara dağıttığı yağmurluklar maçın önüne geçen başlıklardan biri olmuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün dağıttığı yağmurlukların kalitesi sosyal medyada eleştirilirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili bir özür mesajı yayımlamıştı.
Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların ise hem kalitesi hem de koruyuculuğu dikkat çekmişti.
Sabah’ın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, organizasyon için 35 bin adet yağmurluk siparişi verdi.
Kulübün; 50, 100 ve 150 TL’lik üç farklı seçenek arasından en pahalı olan 150 TL’lik ürünü tercih ettiği belirtildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe’nin yağmurluk organizasyonu için toplamda yaklaşık 5,2 milyon TL harcadığı aktarıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, alınan önlem ve tercih edilen kalite nedeniyle yönetime teşekkür ederken, sosyal medyada yağmurlukların kalitesini öne çıkaran çok sayıda paylaşım yapıldı.