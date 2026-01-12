Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların fiyatı belli oldu

Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların fiyatı belli oldu

11:2712/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinde dağıtılan yağmurluklar gündem olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün taraftarına sunduğu yağmurlukların maliyeti ortaya çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Süper Kupa finalinde, kulüplerin taraftarlara dağıttığı yağmurluklar maçın önüne geçen başlıklardan biri olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün dağıttığı yağmurlukların kalitesi sosyal medyada eleştirilirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili bir özür mesajı yayımlamıştı.

Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların ise hem kalitesi hem de koruyuculuğu dikkat çekmişti.

Sabah’ın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, organizasyon için 35 bin adet yağmurluk siparişi verdi.


Kulübün; 50, 100 ve 150 TL’lik üç farklı seçenek arasından en pahalı olan 150 TL’lik ürünü tercih ettiği belirtildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe’nin yağmurluk organizasyonu için toplamda yaklaşık 5,2 milyon TL harcadığı aktarıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, alınan önlem ve tercih edilen kalite nedeniyle yönetime teşekkür ederken, sosyal medyada yağmurlukların kalitesini öne çıkaran çok sayıda paylaşım yapıldı.

#Süper Kupa
#Galatasaray
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? 20 bin TL taban maaş bu ay ödenecek mi?