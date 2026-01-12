Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların fiyatı belli oldu

Sabah’ın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, organizasyon için 35 bin adet yağmurluk siparişi verdi.





Kulübün; 50, 100 ve 150 TL’lik üç farklı seçenek arasından en pahalı olan 150 TL’lik ürünü tercih ettiği belirtildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe’nin yağmurluk organizasyonu için toplamda yaklaşık 5,2 milyon TL harcadığı aktarıldı.