Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran transfer görüşmesi: Yıldız oyuncu geri dönüyor

12:341/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Fenerbahçe cephesinde taraftarı heyecanlandıran bir transfer gelişmesi gündeme geldi. Sarı lacivertliler, eski oyuncusunun transferi için yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandıran bir isim yeniden gündeme geldi.

Sarı lacivertliler, eski oyuncusunun transferi için yeniden devreye girdi.

Kulüp yönetiminin, savunma hattını güçlendirmek adına eski yıldızı Kim Min-jae için temaslara başladığı öğrenildi.

Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilen Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'ye olumlu yaklaştığı da biliniyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da Kim Min Jae transferini bitirmeyi çok istediği kaydedildi.

Transfer iddialarının ortaya çıkmasıyla birlikte Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada büyük heyecan yaşadı.

#Fenerbahçe
#Bayern Münih
#Kim Min Jae
