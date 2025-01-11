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Fenerbahçeli yıldız Hull City'e gidiyor

Fenerbahçeli yıldız Hull City'e gidiyor

09:4311/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve aynı zamanda Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuyu İngiliz ekibine transfer edeceği bildirildi.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Fenerbahçe'nin Lens forması giyen Kevin Danso'dan vazgeçmediğini, hatta transferin bitirme aşamasına geldiğini aktardı. Yurduseven, Avusturyalı stoper için "Fenerbahçe gün sayıyor" dedi.

Barış Yurduseven ayrıca Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'e sarı-lacivertli oyuncunun kiralandığını söyledi.

Yurduseven, Bragantino ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Lincoln Henrique'yi teknik direktör Jose Mourinho'nun istemediğini ifade etti.

Brezilyalı oyuncunun kadroda düşünülmediğini aktaran Yurduseven, "Henrique, Hull City'e kiralanıyor" ifadesini kullandı.

#Fenerbahçe
#Acun ılıcalı
#Lincoln Henrique
#Hull City

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