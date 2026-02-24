Fenerbahçeli yıldıza tepki yağıyor: Eşi ayrılığı onayladı

Bir taraftar, Moraes’in Instagram paylaşımının altına “Eşine söyleyin, bu kulüpten gitsin” şeklinde bir yorum bıraktı. Bu mesaja Lais Moraes’in yalnızca “tamam” emojisiyle yanıt vermesi dikkat çekti. Son haftalarda Moraes’in, Fenerbahçe taraftarlarının kendi sosyal medya hesabına yaptığı eleştirilerden rahatsız olduğu biliniyordu.