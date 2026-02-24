Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldıza tepki yağıyor: Eşi ayrılığı onayladı

13:1324/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de puan kaybı sonrası tepkiler büyüdü. Taraftarların sosyal medyada hedef aldığı yıldız oyuncu ve eşine gelen “Bu kulüpten gidin!” yorumuna verilen “tamam” yanıtı ise gündem oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında fırsat tepti.

Sarı-lacivertliler, Asensio'nun golüyle 90+5'te öne geçerken, 90+11'de Allevinah'ın golüyle skora denge geldi ve maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan maçın ardından kaleci Ederson'a sergilediği performanstan ötürü sosyal medyada tepki vardı. Sarı-lacivertliler taraftarlar eşi Lais Moraes'e de yorum yağdırdı.

Bir taraftar, Moraes’in Instagram paylaşımının altına “Eşine söyleyin, bu kulüpten gitsin” şeklinde bir yorum bıraktı. Bu mesaja Lais Moraes’in yalnızca “tamam” emojisiyle yanıt vermesi dikkat çekti. Son haftalarda Moraes’in, Fenerbahçe taraftarlarının kendi sosyal medya hesabına yaptığı eleştirilerden rahatsız olduğu biliniyordu.

#Fenerbahçe
#Ederson
#Süper Lig
