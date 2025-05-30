Fenerbahçeli yıldızdan veda paylaşımı: Her zaman kalbimde taşıyacağım

Süper Lig'de sezon sona ererken Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından 39 yaşındaki Edin Dzeko, sarı-lacivertli camiaya veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Edin Dzeko, sarı-lacivertli camiaya veda ettiğini duyurdu.
Boşnak golcü, sosyal medya hesabından bir ayrılık paylaşımı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:
"Veda etme zamanı geldi. Yolları ayırmak asla kolay değildir, özellikle de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi bir kulüp sizi derinden etkilediğinde..."
"Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana ailem gibi davranan herkese teşekkür etmek istiyorum: takım arkadaşlarım, koç, personel, kulüp ve her gün perde arkasında yorulmadan çalışan tüm insanlar."
"Bizi her zaman büyük bir tutkuyla destekleyen hepinize özel bir teşekkür: sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım."
"Her gün antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım."
"Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmaya yetmedi ama Fenerbahçe forması gibi tarihi ve onurlu bir formayı giydiğim için ne kadar gurur duysam azdır. Yaşa Fenerbahçe!"