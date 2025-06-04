Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshedildi: Ayrılık sayısı 4'e çıktı

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon planlaması doğrultusunda ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in ardından bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması doğrultusunda ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüpte, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in ardından bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı.
Sezon başında Juventus'tan kiralık olarak transfer edilen Filip Kostic'in sözleşmesi feshedildi.
32 yaşındaki kanat oyuncusuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli formayla toplamda 35 maça çıkarken 2 gol atıp 9 asistlik performans sergiledi.
Kostic'in normal şartlarda sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecekti. Sırp futbolcu, Juventus'a geri dönerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyecek.