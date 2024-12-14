Fenerbahçelileri endişelendiren Talisca açıklaması

"Ön alan baskısıyla oynamaya çalışan Fenerbahçe’nin kapanan savunmalara karşı ceza sahası dışı aksiyonları daha ön planda olan bir profile ihtiyacı var. Gerektiğinde kilit paslar, asistler, şut asistleri üretebilecek bir ihtiyaç duyarken 8 yıl öncesinde yaptıkları üzerinden değerlendirip bir transfer yapmak maliyetler göz önüne alındığında Fenerbahçe için çok büyük bir risk olabilir."