Fenerbahçe'nin ara transfer listesi sızdırıldı: 4 oyuncu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadro planlaması doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler ikisi eski futbolcu olmak üzere dört oyuncu harekete geçti. İşte Tedesco'nun listesinde yer alan isimler...
Fenerbahçe'de kadro kalitesini yeterli bulmayan yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda transferde harekete geçti.
Ocak ayında en az dört oyuncuyu kadrosuna katacağı öğrenilen sarı-lacivertlilerin transfer listesi ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe ikisi eski futbolcusu olmak üzere toplamda dört oyuncu için harekete geçti.
Domenico Tedesco'nun ara transfer listesinde şu isimler yer alıyor; Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Leon Goretkza ve ismi açıklanmayan sırtı kaleye dönük oynayabilen bir santrfor.