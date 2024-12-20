Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Caner Erkin'e faul var mı? Eski hakemler ne dedi?

Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Caner Erkin'e faul var mı? Hakemler ne dedi?

Bünyamin Gezer: Atak başlangıç fazı çıkmış. Eyüpsporlu futbolcular uzun vurmuşlar. Caner'e faul yapıldı ama VAR'ın karışacağı iş değil. Doğru karar.





Deniz Ateş Bitnel: Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi İrfan Can'ın Caner'e net bir faulü var fakat top Eyüpspor'lu oyuncularda kaldıktan sonra Fenerbahçe golü bulduğu için atak başlangıç fazından söz edemeyiz ve VAR karışamaz.





Ahmet Çakar: "Yazıklar olsun. Yine yazıklar olsun. Fenerbahçe’nin attığı gol öncesi İrfan Can’ın Caner’e çok açıl faulü…"















