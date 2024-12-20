Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Caner Erkin'e faul var mı? Eski hakemler ne dedi?

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi İrfan Can Kahveci ile Caner Erkin arasında yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Eski hakemler, Fenerbahçe'nin golü öncesi yaşananları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi yaşanan bir pozisyon damga vurdu.
İrfan Can Kahveci ile Caner Erkin arasında yaşanan pozisyonda Eyüpspor, faul bekledi.
Gelişen atakta sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Hakem Emre Kargın, pozisyonun ardından VAR ile konuştuktan sonra orta noktayı gösterdi.
Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Caner Erkin'e faul var mı? Hakemler ne dedi?
Bünyamin Gezer: Atak başlangıç fazı çıkmış. Eyüpsporlu futbolcular uzun vurmuşlar. Caner'e faul yapıldı ama VAR'ın karışacağı iş değil. Doğru karar.
Deniz Ateş Bitnel: Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi İrfan Can'ın Caner'e net bir faulü var fakat top Eyüpspor'lu oyuncularda kaldıktan sonra Fenerbahçe golü bulduğu için atak başlangıç fazından söz edemeyiz ve VAR karışamaz.
Ahmet Çakar: "Yazıklar olsun. Yine yazıklar olsun. Fenerbahçe’nin attığı gol öncesi İrfan Can’ın Caner’e çok açıl faulü…"
Eyüpspor ilk yarının sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından pozisyonu paylaşarak tepki gösterdi.