Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off ihtimalini açıkladılar

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalma ihtimali güncellendi. Sarı-lacivertlilerin oranı dikkat çekti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı. Perşembe günü Viktoria Plzen'e konuk olacak sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalma ihtimali en yüksek takımlar arasında gösterildi.
NTV Spor'un Football Meets Data'nın simülasyonundan aktardığına göre UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynama ihtimali en yüksek takım Dinamo Zagreb.
Hırvat ekibinin play-off oynamasına yüzde 75 ihtimal verildi. Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off oynama ihtimali en yüksek 10. takım olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilerin play-off turuna kalmasına verilen ihtimal yüzde 64 oldu.