Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan gündem olan itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçına gidiyordum

Profesyonel kimliğine her zaman sadık kaldığını belirten Çinemre, kariyeri boyunca forma aidiyetinden ödün vermediğini vurguladı. Tecrübeli futbolcu, "Hiçbir zaman formaya hiçbir yerde ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum ben, Trabzonluyum" ifadelerini kullandı.