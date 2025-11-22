Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan gündem olan itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçına gidiyordum

16:0422/11/2025, Cumartesi
Fenerbahçe altyapısından yetişen Hakan Çinemre, gençlik dönemine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, kar maskesi takarak Trabzonspor maçlarına gittiğini söyledi.

Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen Hakan Çinemre, TRT Spor’da yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Çinemre, altyapı yıllarında Fenerbahçe forması giyerken çocukluk takımı Trabzonspor’a olan bağlılığını gizlemediğini ifade etti. 

31 yaşındaki savunma oyuncusu, "Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum. Ben, Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir" diye konuştu.

Profesyonel kimliğine her zaman sadık kaldığını belirten Çinemre, kariyeri boyunca forma aidiyetinden ödün vermediğini vurguladı. Tecrübeli futbolcu, "Hiçbir zaman formaya hiçbir yerde ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum ben, Trabzonluyum" ifadelerini kullandı.

Hakan Çinemre, Fenerbahçe'nin dışında Bucaspor, Adana Demirspor, Gaziantepspor ve Eskişehirspor gibi takımlarda görev aldı. Çinemre, şimdilerde Orduspor 1967 kadrosunda yer alıyor.

