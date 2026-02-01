Fenerbahçe'nin eski yıldızından zehir zemberek sözler! Ayrılık nedenini açıkladı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin, Club America'daki kısa süren kariyerini şok bir açıklamayla sonlandırdı. Fransız futbolcu yaptığı açıklama, "Beni korkutacak hiçbir güç yok, beni sadece Allah korkutur" diyerek Meksika'ya veda etti.
Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Club America’ya imza atan Allan Saint-Maximin, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. 6 aylık süreçte taraftarın sevgilisi olsa da, saha dışındaki karanlık zihniyet yıldız oyuncuyu radikal bir karar almaya itti.
Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yayınladığı zehir zemberek açıklamada, kendisine yönelik saldırıları tolere edebildiğini ancak konu çocukları olduğunda sessiz kalmayacağını vurguladı.
Maximin, "Bana saldırıyorlar, bu sorun değil. Ben büyüdüm ve bu saldırılarla mücadele etmeyi öğrendim. Ama asla tolerans göstermeyeceğim bir şey var, o da çocuklarıma saldırılmasıdır. Çocuklarımı korumak benim önceliğimdir. Nefret ve ayrımcılığın toplumumuzda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.
Açıklamasında oldukça sert ve dik bir duruş sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, saldırganlara adeta meydan okudu:
"Çocuklarıma saldırmaya cüret edenlere şunu söylüyorum: Bir hata yaptınız. Sevdiklerimi korumak için her zaman savaşacağım. Bu dünyada beni korkutan tek varlık Allah'tır. Madem o kadar konuşuyorsunuz, gelin yüzleşelim."
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin altında klana Saint-Maximin, Meksika'da da aradığı huzuru bulamadı. Bu sezon Club America formasıyla 15 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen yıldız oyuncunun bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusu.