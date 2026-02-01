Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin eski yıldızından zehir zemberek sözler! Ayrılık nedenini açıkladı

Fenerbahçe'nin eski yıldızından zehir zemberek sözler! Ayrılık nedenini açıkladı

Tuğçe Erginkoç
11:401/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin, Club America'daki kısa süren kariyerini şok bir açıklamayla sonlandırdı. Fransız futbolcu yaptığı açıklama, "Beni korkutacak hiçbir güç yok, beni sadece Allah korkutur" diyerek Meksika'ya veda etti.

Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Club America’ya imza atan Allan Saint-Maximin, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. 6 aylık süreçte taraftarın sevgilisi olsa da, saha dışındaki karanlık zihniyet yıldız oyuncuyu radikal bir karar almaya itti.

Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yayınladığı zehir zemberek açıklamada, kendisine yönelik saldırıları tolere edebildiğini ancak konu çocukları olduğunda sessiz kalmayacağını vurguladı.

Maximin, "Bana saldırıyorlar, bu sorun değil. Ben büyüdüm ve bu saldırılarla mücadele etmeyi öğrendim. Ama asla tolerans göstermeyeceğim bir şey var, o da çocuklarıma saldırılmasıdır. Çocuklarımı korumak benim önceliğimdir. Nefret ve ayrımcılığın toplumumuzda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında oldukça sert ve dik bir duruş sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, saldırganlara adeta meydan okudu:


"Çocuklarıma saldırmaya cüret edenlere şunu söylüyorum: Bir hata yaptınız. Sevdiklerimi korumak için her zaman savaşacağım. Bu dünyada beni korkutan tek varlık Allah'tır. Madem o kadar konuşuyorsunuz, gelin yüzleşelim."

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin altında klana Saint-Maximin, Meksika'da da aradığı huzuru bulamadı. Bu sezon Club America formasıyla 15 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen yıldız oyuncunun bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusu.

#Allan Saint-Maximin
#Fenerbahçe
#Club America
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Müftü atamaları Resmi Gazete kararları: İşte ataması yapılan müftüler ve yeni görev yerleri