Çağlar ve Djiku teknik heyete bağlı

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki savunmacı da takımla çalışmalara başladı. Oyuncuların son durumu ise maç saatinde belli olacak.