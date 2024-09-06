Fenerbahçe'nin gündemindeki Medina için Boca Juniors'tan açıklama geldi

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Arjantinli futbolcu Cristian Medina için kulübü Boca Juniors'tan çarpıcı bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Boca Juniors forması giyen Cristian Medina için yeni bir açıklama geldi.
NTV Spor'un TNT Sports'tan aktardığı röportaja göre Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna, futbolcunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Serna'nın açıklamaları şöyle:
"Henüz elimizde net bir şey yok. Birçok söylenti var. Ne yazık ki bazı ülkelerde transfer piyasası hala açık. Bu da bizi zorluyor."
"Parayı masaya koyuyorlar ve oyuncularınızı alıyorlar. Zor durumda kalıyorsunuz ama oyunun kurallarından biri de bu."
"Cristian'ın bizimle kalacağına, gittikçe daha iyi oynayacağına, parlayacağına inanıyoruz."
"Medina çok daha fazlası olabilir."