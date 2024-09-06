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Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Medina için Boca Juniors'tan açıklama geldi

13:08 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 13:25 - 6/09/2024 Cuma
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Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Arjantinli futbolcu Cristian Medina için kulübü Boca Juniors'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Boca Juniors forması giyen Cristian Medina için yeni bir açıklama geldi.







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NTV Spor'un TNT Sports'tan aktardığı röportaja göre Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna, futbolcunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.




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Serna'nın açıklamaları şöyle:


"Henüz elimizde net bir şey yok. Birçok söylenti var. Ne yazık ki bazı ülkelerde transfer piyasası hala açık. Bu da bizi zorluyor."






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"Parayı masaya koyuyorlar ve oyuncularınızı alıyorlar. Zor durumda kalıyorsunuz ama oyunun kurallarından biri de bu."


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"Cristian'ın bizimle kalacağına, gittikçe daha iyi oynayacağına, parlayacağına inanıyoruz."

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"Medina çok daha fazlası olabilir."

#Cristian Medina
#Fenerbahçe
#Boca Juniors
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