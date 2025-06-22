Fenerbahçe'nin Jhon Duran için yaptığı teklif ortaya çıktı: Geri sayıma geçildi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ayrıca Fenerbahçe'nin Jhon Duran için yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Yıldız oyuncularla masaya oturan sarı lacivertliler, taraftarlarını memnun edecek isimlere gitmeye çalışıyor.
Rotasını Suudi Arabistan'a çeviren Fenerbahçe, Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.
Fenerbahçe'nin Jhon Duran için yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Haber Global'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Al Nassr’da forma giyen Jhon Duran için 16 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
Bu teklifin içerisinde kiralama bedeli ve oyuncuya ödenecek yıllık ücretin bir kısmını da kapsıyor.
Duran'ın, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.