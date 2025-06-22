Fenerbahçe'nin Jhon Duran için yaptığı teklif ortaya çıktı: Geri sayıma geçildi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ayrıca Fenerbahçe'nin Jhon Duran için yaptığı teklif de ortaya çıktı.

1 /7 Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

2 /7 Yıldız oyuncularla masaya oturan sarı lacivertliler, taraftarlarını memnun edecek isimlere gitmeye çalışıyor.

3 /7 Rotasını Suudi Arabistan'a çeviren Fenerbahçe, Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.

4 /7 Fenerbahçe'nin Jhon Duran için yaptığı teklif de ortaya çıktı.

5 /7 Haber Global'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Al Nassr’da forma giyen Jhon Duran için 16 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

6 /7 Bu teklifin içerisinde kiralama bedeli ve oyuncuya ödenecek yıllık ücretin bir kısmını da kapsıyor.