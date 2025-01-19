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Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Medina ilk maçında gol attı

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Medina ilk maçında gol attı

10:0719/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Cristian Medina, Estudiantes'e transfer oldu. İmza töreninin hemen ardından maça çıkan yıldız futbolcu, golünü attı. İşte detaylar...

Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Medina'nın Estudiantes'e transferi resmiyet kazandı.

Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedelini ödeyen Estudiantes, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Estudiantes, Cristian Medina'yı imza töreninden birkaç saat sonra maça çıkardı.

Aslanlar Gecesi kapsamında 2024 Şampiyonlar Kupası ünvanını kutlamak ve yeni transferlerini taraftarlara sunmak için Racing de Montevideo ile karşılaşan Estudiantes, Medina'nın da gol attığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti.

Maçın son 30 dakikasında süre alan Cristian Medina attığı şık golle hazır olduğunu gösterdi.

Medina'nın attığı golü izlemek için TIKLAYIN

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Estudiantes

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