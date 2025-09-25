Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’nin mağlubiyeti Hırvat basınında: ‘Maviler "Türk Çorbası"nı yudumladı’

Fenerbahçe’nin mağlubiyeti Hırvat basınında: ‘Maviler "Türk Çorbası"nı yudumladı’

08:5725/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonunun ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu. Zagreb'in galibiyeti sonrası Hırvatistan basını zaferi coşkuyla manşetlere taşıdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 3-1 kaybettiği Dinamo Zagreb maçı, Hırvatistan basınında geniş yankı buldu:


Hırvat basını 3-1 sona eren Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını böyle gördü:


Sportnet: Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç ​​yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3-1'lik skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.


HNS: Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor.

Telesport: Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.


Gol: Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.


Sportske: "Maviler "Türk çorbası"nı şık bir şekilde yudumladı.


#Fenerbahçe
#Hırvatistan
#Zagreb
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK Yurt Time Spor başvuru sonuvu sorgulama ekranı