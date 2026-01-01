Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Nkunku transferinde flaş gelişme: Milan'ın tek şartı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Nkunku transferinde flaş gelişme: Milan'ın tek şartı ortaya çıktı

Haber Merkezi
11:201/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor. Nkuku transferinde Milan'ın tek şartı ise ortaya çıktı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe'de rota Christopher Nkunku'ya çevrilmişti.

Sarı lacivertliler yıldız oyuncu için Milan ile masaya oturdu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Tedesco, Christopher Nkunku ile özel bir görüşme yaparak futbolcuyu sarı lacivertli takıma transfer olması için ikna etti.

Ancak Milan'ın bu transfer için tek bir şartı var.

İtalyan kulübünün 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bunu da peşin olarak istediği, takside yanaşmadığı ifade edildi.

#Fenerbahçe
#Milan
#Christopher Nkunku
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Gümüşhane'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları