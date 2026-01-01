Fenerbahçe'nin Nkunku transferinde flaş gelişme: Milan'ın tek şartı ortaya çıktı

Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor. Nkuku transferinde Milan'ın tek şartı ise ortaya çıktı.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe'de rota Christopher Nkunku'ya çevrilmişti.
Sarı lacivertliler yıldız oyuncu için Milan ile masaya oturdu.
Sabah gazetesinin haberine göre; Tedesco, Christopher Nkunku ile özel bir görüşme yaparak futbolcuyu sarı lacivertli takıma transfer olması için ikna etti.
Ancak Milan'ın bu transfer için tek bir şartı var.
İtalyan kulübünün 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bunu da peşin olarak istediği, takside yanaşmadığı ifade edildi.