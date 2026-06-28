Fenerbahçe’nin rüya transferiydi, Roma resmi teklif yapıyor!

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte adı Türk kulüpleriyle, özellikle de Fenerbahçe ile sıkça anılan İngiliz süper yetenek Mason Greenwood için Avrupa transfer piyasasında adeta bir düello başladı. Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'da geçirdiği muazzam sezonun ardından dev kulüplerin radarına giren 24 yaşındaki kanat oyuncusu için ilk resmi ve dev hamle İtalya'dan geldi.
Yaz transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan ve geleceği merak konusu haline gelen Mason Greenwood hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Roma yönetimi, ilerleyen saatlerde Marsilya'ya resmi teklifte bulunacak.
İŞTE BONSERVİS BEDELİ...
Sarı-kırmızılı ekibin 40 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif götüreceği belirtilirken, Fransızların daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı.
2025/26 sezonunda Marsilya forması ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 26 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.