Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu ikinci tamamlamayı garantiledi. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı.
Sarı-kanaryalar önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan Avrupa serüvenine başlayacak. Fenerbahçe, 3. tura seri başı olmayan takımlar arasında katılacak.
İşte Fenerbahçe'yi bekleyen muhtemel rakipler;
BENFİCA (PORTEKİZ)
FEYENOORD (HOLLANDA)
RANGERS (İSKOÇYA)
CLUB BRUGGE (BELÇİKA)