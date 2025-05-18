Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu ikinci tamamlamayı garantiledi. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

1 /8 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

2 /8 Sarı-lacivertlilerin gollerini Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı.

3 /8 Sarı-kanaryalar önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan Avrupa serüvenine başlayacak. Fenerbahçe, 3. tura seri başı olmayan takımlar arasında katılacak.

4 /8 İşte Fenerbahçe'yi bekleyen muhtemel rakipler;

5 /8 BENFİCA (PORTEKİZ)

6 /8 FEYENOORD (HOLLANDA)

7 /8 RANGERS (İSKOÇYA)