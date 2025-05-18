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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakipleri belli oldu

21:5918/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu ikinci tamamlamayı garantiledi. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı.

Sarı-kanaryalar önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan Avrupa serüvenine başlayacak. Fenerbahçe, 3. tura seri başı olmayan takımlar arasında katılacak.

İşte Fenerbahçe'yi bekleyen muhtemel rakipler;

BENFİCA (PORTEKİZ)

FEYENOORD (HOLLANDA)

RANGERS (İSKOÇYA)

CLUB BRUGGE (BELÇİKA)

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