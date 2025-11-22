Fenerbahçe'nin teklifine direkt cevap! Lewandowski transferi resmen pazarlık aşamasında

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet katmayı planlayan Fenerbahçe, Barcelona'dan Robert Lewandowski için ilk somut adımı attı. Sarı-lacivertlilerin 1.5 yıllık sözleşme teklifine karşılık, 37 yaşındaki yıldızdan karşı bir hamle geldi.
Ara transfer döneminde forvet takviyesi planlayan Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri de Robert Lewandowski. Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldız için girişimlerini artırdı.
Fenerbahçe'nin Barcelona'da düzenli forma şansı bulamayan Robert Lewandowski'ye ilk teklifini yaptığı öne sürüldü.
Hürriyet Gazetesi'ne göre sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki golcüye 1.5 yıllık teklif götürdü.
Lewandowski ise Fenerbahçe'de 2.5 yıllık kontrat talep etti. 2026'da kariyerinin son Dünya Kupası'na çıkmak isteyen yıldız golcünün ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılması muhtemel.
Bu sezon LaLiga'da 9, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Robert Lewandowski, 569 dakika süre aldı ve 7 gol kaydetti.
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'nin +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.