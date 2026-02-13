Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi tek eksik! İşte muhtemel 11'i

12:5113/02/2026, Cuma
AA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i ve karşılaşmaya dair detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise 45 puanla 3. basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'de tek eksik


Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

3 isim sınırda


Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11


Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:


Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.


