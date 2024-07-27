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Spor

Fenerbahçe’ye 19’luk ön libero: Geleceğin yıldızı olmaya aday!

16:56 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:00 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de yaz transfer sezonu çalışmaları hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak En-Nesyri’i renklerine bağladı. Forvet ve orta saha transferlerini tamamlayan Kanarya, ön liberoya takviye yapacak. Fenerbahçe Portekizli 19 yaşında yıldız için harekete geçti.

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Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi.


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Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki genç yıldız Dario Essugo'yu transfer listesine aldı.


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Portekizli oyuncuyu yatırım transferi olarak da planlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle ve temsilcisiyle görüşmelere başlayacak.

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Sporting Lizbon forması giyen Dario Essugo, geçtiğimiz sezonu Chaves'te kiralık olarak geçirdi.

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Portekizli futbolcu, Chaves'te 14 maçta forma giydi.

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Bu maçların 13'üne ilk 11'de başlayan Dario Essugo, gol ya da asist katkısı üretemedi.


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Kariyerinde toplamda 61 maça çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Ön libero mevkisinde forma giyen Dario Essugo, merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.

#Fenerbahçe
#Dario Essugo
#Süper Lig
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