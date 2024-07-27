Fenerbahçe’ye 19’luk ön libero: Geleceğin yıldızı olmaya aday!

Fenerbahçe’de yaz transfer sezonu çalışmaları hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak En-Nesyri’i renklerine bağladı. Forvet ve orta saha transferlerini tamamlayan Kanarya, ön liberoya takviye yapacak. Fenerbahçe Portekizli 19 yaşında yıldız için harekete geçti.
Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi.
Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki genç yıldız Dario Essugo'yu transfer listesine aldı.
Portekizli oyuncuyu yatırım transferi olarak da planlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle ve temsilcisiyle görüşmelere başlayacak.
Sporting Lizbon forması giyen Dario Essugo, geçtiğimiz sezonu Chaves'te kiralık olarak geçirdi.
Portekizli futbolcu, Chaves'te 14 maçta forma giydi.
Bu maçların 13'üne ilk 11'de başlayan Dario Essugo, gol ya da asist katkısı üretemedi.
Kariyerinde toplamda 61 maça çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Ön libero mevkisinde forma giyen Dario Essugo, merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.