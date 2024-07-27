Fenerbahçe’ye 19’luk ön libero: Geleceğin yıldızı olmaya aday!

Fenerbahçe’de yaz transfer sezonu çalışmaları hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak En-Nesyri’i renklerine bağladı. Forvet ve orta saha transferlerini tamamlayan Kanarya, ön liberoya takviye yapacak. Fenerbahçe Portekizli 19 yaşında yıldız için harekete geçti.

1 / 8 Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi.



2 / 8 Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki genç yıldız Dario Essugo'yu transfer listesine aldı.



3 / 8 Portekizli oyuncuyu yatırım transferi olarak da planlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle ve temsilcisiyle görüşmelere başlayacak.

4 / 8 Sporting Lizbon forması giyen Dario Essugo, geçtiğimiz sezonu Chaves'te kiralık olarak geçirdi.

5 / 8 Portekizli futbolcu, Chaves'te 14 maçta forma giydi.

6 / 8 Bu maçların 13'üne ilk 11'de başlayan Dario Essugo, gol ya da asist katkısı üretemedi.



7 / 8 Kariyerinde toplamda 61 maça çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.