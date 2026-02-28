Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Antalyaspor maçında yok

09:2328/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'ye bir sakatlık haberi daha geldi. Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyuna devam yıldız isim Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında fırsat tepen sarı-lacivertliler, kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber geldi. Sakatlıklarla boğuşan Kanarya'da Ederson, Talisca, Edson, Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün ardından Dorgeles Nene de sakatlandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Nottingham Forest maçında sakatlanan Malili kanat oyuncusu Nene'nin ağrıları geçmedi. Tedesco, riske atmayarak genç futbolcuyu Antalyaspor maçının kadrosuna almayacağı öğrenildi.

#Fenerbahçe
#Sakatlık
#Antalyaspor
#Dorgeles Nene
