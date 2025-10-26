Fenerbahçe'ye gol makinesi: Saran bizzat istiyor

Takımdaki golcülerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de dev arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in eski gol kralı için harekete geçti.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde önceliklerden biri de forvet transferi.
Şu ana kadar forvetlerinden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Memphis Depay'dan sonra yeni bir santrforu daha gündemine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Norveçli yıldız golcü Alexander Sörloth'u istiyor.
Atletico Madrid'den ayrılmak istediği belirtien 29 yaşındaki Norveçli golcü için Başkan Sadettin Saran'ın bizzat devreye gireceği aktarıldı.
Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 24 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de gol kralı olmuştu.
Atletico Madrid ile olan 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth, İspanyol ekibiyle çıktığı 63 maçta 26 gol kaydetti. Norveçli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.