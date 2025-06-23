Fenerbahçe'ye müjde: Avrupa'nın devi yıldız oyuncunun transferinden vazgeçti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızla masaya oturmuştu. Sarı lacivertli takıma bu görüşmeler sırasında güzel bir haber geldi.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda çalışmalar yapan sarı lacivertliler, Jadon Sancho ile masaya oturmuştu.
Fakat bu transfer yarışında Napoli'de araya girmiş ve 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla görüşme yapmıştı.
Sancho'nun 10 milyon euro civarındaki maaş isteği Napoli'ye fazla geldi ve İtalyan kulübü bu rakamı ödemeyeceklerini oyuncunun temsilcisine bildirdi.
Fenerbahçe'nin Sancho'nun 10 milyona yakın maaşını ödemeyi kabul ettiği öğrenilirken, oyuncunun karar vermesi için de süre tanındı.