Fenerbahçe'ye Süper Lig'den iki transfer: Kulüpler doğruladı

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer planlamasını da erkenden şekillendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor forması giyen iki futbolcu için resmi temaslara başlıyor.
Devre arası transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, bir yandan da yaz transfer dönemi için planlarını hızlandırdı.
Bu kapsamda sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor’da forma giyen iki oyuncu için harekete geçti.
beIN Sports’un haberine göre; Fenerbahçe yöneticileri Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, görüşmelerde bulunmak üzere bu akşam Alanya’ya gidecek. Söz konusu toplantıyı iki kulüp kanadının da doğruladığı belirtildi.
Yapılacak görüşmelerin yalnızca bu ara transfer dönemini değil, aynı zamanda önümüzdeki yaz transfer dönemine yönelik planlamaları da kapsayacağı aktarıldı.
Fenerbahçe’nin Alanyaspor’dan ilgilendiği oyuncular arasında orta saha oyuncusu Maestro’nun yanı sıra Ümit Akdağ’ın da bulunduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, yapılacak görüşmeler sonrası somut adımlar atması bekleniyor.