'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' demişti: Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Fenerbahçe'yi desteklediğini açıklayan o yıldız, Jose Mourinho ile sarı-lacivertli takımda yeniden buluşabilir. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de santrfor arayışları devam ederken, sarı-lacivertliler için Almanya'dan bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın Kicker'den aktardığı haberde; Sardar Azmoun'un Bayer Leverkusen'den ayrılabileceği ve İranlı golcüyü 5 kulübün istediği ifade edildi.
Bu takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi. Haberin içeriğinde şu ifadeler yer aldı:
"29 yaşındaki oyuncu kendisine takım arıyor. Gelen teklifler var."
"Lyon, Fenerbahçe ve Sevilla'nın yanı sıra Katar ile BAE'den iki kulüp ilgileniyor."
F.Bahçe'nin alternatifli listesinde yer alan İranlı oyuncunun Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sardar'ın piyasa değeri ise 8 milyon euro.
Sardar Azmoun, Jose Mourinho'yla Roma'da birlikte çalıştı.
Portekizli teknik adam önderliğinde 15 maçta 305 dakika süre alan İranlı oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
İran Türkmenlerinden olan Sardar Azmoun, geçen sezon yaptığı açıklamada; "Türkiye'den transfer teklifi aldım. Büyük bir takımdı ama ismini vermek istemiyorum. Türk kültürünü çok seviyorum. Süper Lig'de oynamayı çok isterdim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum bu sevgi başka anlamda bir sevgi" ifadelerini kullanmıştı.