'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' demişti: Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

İran Türkmenlerinden olan Sardar Azmoun, geçen sezon yaptığı açıklamada; "Türkiye'den transfer teklifi aldım. Büyük bir takımdı ama ismini vermek istemiyorum. Türk kültürünü çok seviyorum. Süper Lig'de oynamayı çok isterdim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum bu sevgi başka anlamda bir sevgi" ifadelerini kullanmıştı.







