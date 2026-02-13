Fenerbahçe'yi pişman ettirdi! Performansıyla her maça damga vuruyor

Ara transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ancak sarı-lacivertli takıma transferi gerçekleşmeyen yıldız futbolcu, yeni takımına performansıyla damga vurdu.
Atletico Madrid'in yeni transferi Ademola Lookman parlamaya devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, Barcelona'ya karşı oynanan İspanya Kral Kupası yarı final maçında performansıyla alkış aldı.
Barcelona'yı adeta sahadan silen Atletico Madrid, karşılaşmadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Atletico Madrid'de Ademola Lookman 1 gol-1 asistle maça damga vurdu. NTV Spor'da yer alan habere göre Nijeryalı futbolcunun etkili performansı İspanyol basınında gündem oldu.
Lookman, Atletico Madrid formasıyla şu ana kadar 3 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans göstererek skora 4 kez katkı verdi. İspanyol ekibinin, Lookman ile 2030'a kadar sözleşmesi var.
Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar geçtiğimiz gün Lookman ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe Kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir ve teminat mektubu almamıştır. Biz bunu hakaret kabul ettik. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nden daha değerlidir? Bunda ısrar edildi. Bir tane kulübe teminat mektubu verirseniz, bundan sonraki tüm transferlerde bu istenecek. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine ipotek konulmasına müsaade etmedik. Manchester'ın, PSG'nin, Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde başka bir İtalyan kulübünün istemesi kabul edilemez. Sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk takımları için bariyer oluştururuz. Lookman iyi oyuncu, almak istedik ve şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Kulüp tarihimizde yaptığımız hiçbir transferde böyle bir uygulama olmadı. Fenerbahçe'nin itibarının bankalardan daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ben onlar adına bir şey söylemem, talep ettiler ama reddettik. Bu konu tartışmaya bile açılmadı. Bu prensibi korumak zorundayız. Bizler Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bu yapılan saygısızlığa karşı transferden vazgeçtik."