Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'yi pişman ettirdi! Performansıyla her maça damga vuruyor

Fenerbahçe'yi pişman ettirdi! Performansıyla her maça damga vuruyor

10:3613/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Ara transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ancak sarı-lacivertli takıma transferi gerçekleşmeyen yıldız futbolcu, yeni takımına performansıyla damga vurdu.

Atletico Madrid'in yeni transferi Ademola Lookman parlamaya devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, Barcelona'ya karşı oynanan İspanya Kral Kupası yarı final maçında performansıyla alkış aldı.

Barcelona'yı adeta sahadan silen Atletico Madrid, karşılaşmadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Atletico Madrid'de Ademola Lookman 1 gol-1 asistle maça damga vurdu. NTV Spor'da yer alan habere göre Nijeryalı futbolcunun etkili performansı İspanyol basınında gündem oldu.

Lookman, Atletico Madrid formasıyla şu ana kadar 3 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans göstererek skora 4 kez katkı verdi. İspanyol ekibinin, Lookman ile 2030'a kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar geçtiğimiz gün Lookman ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe Kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir ve teminat mektubu almamıştır. Biz bunu hakaret kabul ettik. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nden daha değerlidir? Bunda ısrar edildi. Bir tane kulübe teminat mektubu verirseniz, bundan sonraki tüm transferlerde bu istenecek. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine ipotek konulmasına müsaade etmedik. Manchester'ın, PSG'nin, Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde başka bir İtalyan kulübünün istemesi kabul edilemez. Sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk takımları için bariyer oluştururuz. Lookman iyi oyuncu, almak istedik ve şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Kulüp tarihimizde yaptığımız hiçbir transferde böyle bir uygulama olmadı. Fenerbahçe'nin itibarının bankalardan daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ben onlar adına bir şey söylemem, talep ettiler ama reddettik. Bu konu tartışmaya bile açılmadı. Bu prensibi korumak zorundayız. Bizler Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bu yapılan saygısızlığa karşı transferden vazgeçtik."

#Fenerbahçe
#Ademola Lookman
#Atletico Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İlçe ilçe asil ve yedek isim listesi sorgulama