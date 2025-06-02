Fenerlileri heyecanlandıran gelişme: Ali Koç dev transferi bitirmek için gitti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Inter arasında oynanan maçı izlemek için Münih’e gitti. Koç, sadece tribünde yer almakla yetinmedi aynı zamanda sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir transfer hamlesi için kolları sıvadı.

1 /5 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Paris Saint Germain (PSG) ile Inter arasında Almanya'nın Münih kentinde oynanan Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye gittiği ve burada önemli bir transfer hamlesinde bulunduğu ileri sürüldü.



2 /5 Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Koç'un PSG yetkilileriyle bir araya geldiği ve sarı lacivertli kulübün ara transfer döneminde Fransız takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için nabız yokladığı öğrenildi.



3 /5 Ali Koç, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan PSG'yi tebrik ederken, gelecek günler için de Fransız kulübünün idarecileriyle sözleşti.



4 /5 Fenerbahçe'nin Süper Lig'in son haftasında oynadığı Konyaspor maçıyla kiralık sözleşmesi sona eren Skriniar, karşılaşma sonrası veda konuşmasını yapmış ancak ardından, kulüplerin anlaşması halinde takımda devam edebileceğini söylemişti.