Fenerlileri heyecanlandıran gelişme: Ali Koç dev transferi bitirmek için gitti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Inter arasında oynanan maçı izlemek için Münih’e gitti. Koç, sadece tribünde yer almakla yetinmedi aynı zamanda sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir transfer hamlesi için kolları sıvadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Paris Saint Germain (PSG) ile Inter arasında Almanya'nın Münih kentinde oynanan Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye gittiği ve burada önemli bir transfer hamlesinde bulunduğu ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Koç'un PSG yetkilileriyle bir araya geldiği ve sarı lacivertli kulübün ara transfer döneminde Fransız takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için nabız yokladığı öğrenildi.
Ali Koç, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan PSG'yi tebrik ederken, gelecek günler için de Fransız kulübünün idarecileriyle sözleşti.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in son haftasında oynadığı Konyaspor maçıyla kiralık sözleşmesi sona eren Skriniar, karşılaşma sonrası veda konuşmasını yapmış ancak ardından, kulüplerin anlaşması halinde takımda devam edebileceğini söylemişti.
Skriniar 23 maçlık Fenerbahçe kariyerinde 3 gol-2 asistle oynadı. Sarı lacivertli taraftarların da oynadığı süre boyunca performansından memnun kaldığı yıldız futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro ve PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.