Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fernando Muslera çeyrek final maçında şoku yaşadı: ‘Takım arkadaşlarına sert tepki’

Fernando Muslera çeyrek final maçında şoku yaşadı: ‘Takım arkadaşlarına sert tepki’

15:3819/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’dan Estudiantes’e transfer olan Fernando Muslera, Libertadores çeyrek final ilk maçında Flamengo’ya karşı maç başlar başlamaz yaşadığı şokla gündem oldu.

Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'e imza atan Fernando Muslera, Libertadores çeyrek final ilk maçında şoku yaşadı.


Filipe Luis'in yönetimindeki Flamengo’ya konuk olan Estudiantes, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 

Mücadeleye damga vuran olay ise henüz santra sonrası 16. saniyede Brezilya ekibinin golü bulmasıydı.


Kalesinde çok erken bir gol gören Muslera büyük hayal kırıklığı yaşarken, savunmadaki arkadaşlarına sert tepki gösterdi.


#Fernando Muslera
#Galatasaray
#Estudiantes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı mı?