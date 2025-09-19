Fernando Muslera çeyrek final maçında şoku yaşadı: ‘Takım arkadaşlarına sert tepki’

Galatasaray’dan Estudiantes’e transfer olan Fernando Muslera, Libertadores çeyrek final ilk maçında Flamengo’ya karşı maç başlar başlamaz yaşadığı şokla gündem oldu.
Filipe Luis'in yönetimindeki Flamengo’ya konuk olan Estudiantes, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadeleye damga vuran olay ise henüz santra sonrası 16. saniyede Brezilya ekibinin golü bulmasıydı.
Kalesinde çok erken bir gol gören Muslera büyük hayal kırıklığı yaşarken, savunmadaki arkadaşlarına sert tepki gösterdi.